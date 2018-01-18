Дівчина наростила вії і не змогла відкрити очі: фото

Канадка Ізабель Кан після нарощування вій в одному з місцевих салонів краси отримала дуже сильну алергію. Через два дні після візиту дівчина взагалі перестала відкривати очі через набряк повік.

Як пише Fox News, процедура з нарощування вій була для Ізабель не першою. Минулого року вона робила це регулярно, з періодичністю двічі на місяць.

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Після попередньої процедури Кан отримала невеликий набряк повік і звернулася до майстрів салону за консультацією. Вони запевнили, що клей хороший, і дівчина зважилася на чергову процедуру.

За словами Кан, навіть через тиждень її набряк не пройшов. Незважаючи на інцидент, вона планує продовжити робити нарощування вій.