Дівчина наростила вії і не змогла відкрити очі: фото
21:04, 18 січня 6044 Читать новость на русском
Канадка Ізабель Кан після нарощування вій в одному з місцевих салонів краси отримала дуже сильну алергію. Через два дні після візиту дівчина взагалі перестала відкривати очі через набряк повік.
Як пише Fox News, процедура з нарощування вій була для Ізабель не першою. Минулого року вона робила це регулярно, з періодичністю двічі на місяць.
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Після попередньої процедури Кан отримала невеликий набряк повік і звернулася до майстрів салону за консультацією. Вони запевнили, що клей хороший, і дівчина зважилася на чергову процедуру.
За словами Кан, навіть через тиждень її набряк не пройшов. Незважаючи на інцидент, вона планує продовжити робити нарощування вій.
Джерело: 24 Канал
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