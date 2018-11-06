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      Дівчина-ракета: Тоня Матвієнко зворушливо привітала дочку з днем народження

      1492 Читать новость на русском
      Тоня Матвієнко
      Тоня Матвієнко / Instagram

      Українська співачка Тоня Матвієнко рідко розповідає про особисте життя і поширює подробиці на публіку, однак цього разу артистка зворушила мережу своїм ніжним привітанням з днем народження дочки Уляни, якій 6 листопада виповнилося 20 років.

      Тоня написала привітання на своїй сторінці в Instagram.

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      Відомо, що Тоня народила дочку Уляну у сімнадцять років. Зараз така невелика різниця у віці зробила мати та доньку найліпшими подругами.

      Уляся – моя гордість! Розумна, спортивна, добра, працьовита і комунікабельна. За все, що бралася, вона дуже швидко опановувала. Уявіть собі: в 4 роки Уляна вже ганяла у лісі на двоколісному велосипеді, в 12 водила машину на механіці, а в 16 билася на змаганнях по кікбоксингу! За це ми її прозвали “Дівчина-ракета”. Обожнюю своє дівчисько!
      – написала Матвієнко.

      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба
      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба

      За словами співачки, з 16 років Уляна живе самостійним життям і має достатньо цікавих хобі. Тоня Матвієнко – щаслива мама, яка може похизуватися досягненнями старшої дочки.

      "Уляна заробляє та навчається у Київському національному університеті культури і мистецтв. Її спеціалізація водночас є роботою мрії, що в нашій країні буває дуже рідко – режисура естрадно-масових свят. У вільний від навчання час, Уляна релаксує перед картинами - дуже любить малювати і досягла в цьому успіхів", – додала Тоня.

      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба
      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба


      Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба


      Дочка Тоні Матвієнко / Прес-служба

      Наразі Матвієнко через гастролі не може привітати свою доньку особисто, однак вона записала відеозвернення, яке показала шанувальникам у соціальних мережах.

      Тоня Матвієнко привітала дочку з днем народження: дивіться відео

       

      Теги: LifeStyle Новини України Музика Зіркові мами
      Джерело: 24 канал
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