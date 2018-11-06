Дівчина-ракета: Тоня Матвієнко зворушливо привітала дочку з днем народження

Українська співачка Тоня Матвієнко рідко розповідає про особисте життя і поширює подробиці на публіку, однак цього разу артистка зворушила мережу своїм ніжним привітанням з днем народження дочки Уляни, якій 6 листопада виповнилося 20 років.

Тоня написала привітання на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що Тоня народила дочку Уляну у сімнадцять років. Зараз така невелика різниця у віці зробила мати та доньку найліпшими подругами.

Уляся – моя гордість! Розумна, спортивна, добра, працьовита і комунікабельна. За все, що бралася, вона дуже швидко опановувала. Уявіть собі: в 4 роки Уляна вже ганяла у лісі на двоколісному велосипеді, в 12 водила машину на механіці, а в 16 билася на змаганнях по кікбоксингу! За це ми її прозвали “Дівчина-ракета”. Обожнюю своє дівчисько!

– написала Матвієнко.



Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба

За словами співачки, з 16 років Уляна живе самостійним життям і має достатньо цікавих хобі. Тоня Матвієнко – щаслива мама, яка може похизуватися досягненнями старшої дочки.

"Уляна заробляє та навчається у Київському національному університеті культури і мистецтв. Її спеціалізація водночас є роботою мрії, що в нашій країні буває дуже рідко – режисура естрадно-масових свят. У вільний від навчання час, Уляна релаксує перед картинами - дуже любить малювати і досягла в цьому успіхів", – додала Тоня.



Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба



Тоня Матвієнко з дочкою / Прес-служба



Дочка Тоні Матвієнко / Прес-служба

Наразі Матвієнко через гастролі не може привітати свою доньку особисто, однак вона записала відеозвернення, яке показала шанувальникам у соціальних мережах.

Тоня Матвієнко привітала дочку з днем народження: дивіться відео