Дівчина Роналду похизувалася спортивною фігурою в купальнику: фото

Дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, яка недавно стала мамою, активно повернулася до занять в спортзалі та регулярно ділиться хорошим результатом тренувань.

Нещодавно Джорджина виклала в Instagram селфі, продемонструвавши тонку талію і підтягнутий живіт.

Родрігес часто ділиться з підписниками кадрами з тренувань, тому не дивно, що дівчина швидко повернулася у форму після народження дитини.

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Джорджина Родрігес показала ідеальний прес і безлад на фоні

Як відомо, четверта дитина Роналду та перша у Джорджини Алана Мартіна народилася 12 листопада 2017 року.

Сина Кріштіану-молодшого і близнюків Єву і Матео футболістові народили сурогатні матері.

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 27 Січ 2018 р. о 6:19 PST

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 2 Січ 2018 р. о 6:27 PST

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 20 Лис 2017 р. о 6:48 PST