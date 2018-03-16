Дівчина Роналду похизувалася спортивною фігурою в купальнику: фото
Дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, яка недавно стала мамою, активно повернулася до занять в спортзалі та регулярно ділиться хорошим результатом тренувань.
Нещодавно Джорджина виклала в Instagram селфі, продемонструвавши тонку талію і підтягнутий живіт.
Родрігес часто ділиться з підписниками кадрами з тренувань, тому не дивно, що дівчина швидко повернулася у форму після народження дитини.
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Джорджина Родрігес показала ідеальний прес і безлад на фоні
Як відомо, четверта дитина Роналду та перша у Джорджини Алана Мартіна народилася 12 листопада 2017 року.
Сина Кріштіану-молодшого і близнюків Єву і Матео футболістові народили сурогатні матері.
Джерело: 24 Канал
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