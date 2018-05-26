01:45
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
21°C 10°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича
Вєсті Кремля
21:02, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Дівчина Роналду привітала його з перемогою у Лізі чемпіонів пристрасним поцілунком: фото

360 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після фіналу Ліги чемпіонів на НСК
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Ллімпійський" / Getty Images

Іспанський "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський". На самому матчі перебувала і дівчина гравця "вершкових" Кріштіану Роналду, яка одна з перших привітала його з перемогою.

Після гри Джорджина Родрігес на стадіоні пристрасним поцілунком привітала Роналду з третьою поспіль перемогою у Лізі чемпіонів. Цей момент потрапив і у об'єктиви сотні фотографів, які були на грі.

Читайте також: "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу

Кріштіану Роналуд із сином Кріштіану Роналду-молодшим та дівчиною Джорджиною Родрігес

Окрім дівчини, на матчі перебували і сестра та мама гравця, які теж вийшли на поле після урочистої частини нагородження.

Мама Кріштіану Роналду Долорес із медаллю сина

Теги: Новини спорту Реал – Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
26 травня, 23:30 "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу
Ігор Саджениця 2807
Де та чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
26 травня, 23:00 Де та чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
Дмитро Гнап 1463
А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
26 травня, 22:01 А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
Блог Медіа 1651
Головні новини 26 травня: акція
26 травня, 22:01 Головні новини 26 травня: акція "Свободу Сенцову", деталі замаху на Стерненка, Ліга Чемпіонів
1568
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
26 травня, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 694
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук