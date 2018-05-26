Дівчина Роналду привітала його з перемогою у Лізі чемпіонів пристрасним поцілунком: фото
Іспанський "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський". На самому матчі перебувала і дівчина гравця "вершкових" Кріштіану Роналду, яка одна з перших привітала його з перемогою.
Після гри Джорджина Родрігес на стадіоні пристрасним поцілунком привітала Роналду з третьою поспіль перемогою у Лізі чемпіонів. Цей момент потрапив і у об'єктиви сотні фотографів, які були на грі.
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Кріштіану Роналуд із сином Кріштіану Роналду-молодшим та дівчиною Джорджиною Родрігес
Окрім дівчини, на матчі перебували і сестра та мама гравця, які теж вийшли на поле після урочистої частини нагородження.
Мама Кріштіану Роналду Долорес із медаллю сина
Джерело: 24 Канал
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