Дівчина Роналду привітала його з перемогою у Лізі чемпіонів пристрасним поцілунком: фото

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Ллімпійський" / Getty Images

Іспанський "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві на НСК "Олімпійський". На самому матчі перебувала і дівчина гравця "вершкових" Кріштіану Роналду, яка одна з перших привітала його з перемогою.