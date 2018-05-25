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ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Дівчина Стерненка оприлюднила резонансні деталі щодо нападу на активіста

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Усатенко розповіла деталі щодо нападу на Стерненка
Усатенко розповіла деталі щодо нападу на Стерненка / Соцмережі

Наталія Усатенко, дівчина колишнього очільника одеського осередку "Правого сектора" та громадського активіста Сергія Стерненка, стверджує, що раніше на її хлопця вже неодноразово нападали погрожували, а одного разу зловмисники силою намагалися увірватися до їхньої квартири. За її словами, правоохоронці після усіх цих інцидентів демонстрували лише бездіяльність.

Раніше 24 Канал повідомляв, що уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти.

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Як розповіла його дівчина Наталя Усатенко у коментарі журналістам після нападу, це вже не перша спроба атаки на активіста. Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі видання "Пушкинская.net".

За її словами, уночі проти 25 грудня на них напали декілька людей, які, як їй здалося, були озброєними.

Хотіла б наголосити на тому. Що це вже третій напад на нас, біля нашого будинку. Після першого та другого Сергій просив і клопотав про надання державної охорони, але, на жаль, співробітники поліції нам цього не забезпечили. В одній із відповідей, вони вказали, що не вбачають такої необхідності. Хоча до цього ми неодноразово запевняли їх, що така необхідність є, оскільки нам, окрім нападів, ще й неодноразово погрожували,
– підкреслила жінка.

За її словами, поліція б нічого не зробила після нападу 1 травня, коли у Стерненка стріляли, якби сам активіст не затримав стрільця.

"Декілька днів була ситуація, коли до нас у квартиру ломилися невідомі. Я викликала поліцію, патрульні приїхали, але у підсумку лише оглянули територію навколо будинку, проте до нас навіть так і не піднялися, аби провести відповідну експертизу". – долала Усатенко.

Коментар Наталії Усатенко після нападу на Сергія Стерненка в Одесі: відео 

Нагадаємо, це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "посмста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".

А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка.

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Кримінальні новини Сергій Стерненко
Джерело: 24 Канал
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