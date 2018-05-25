Дівчина Стерненка оприлюднила резонансні деталі щодо нападу на активіста

Наталія Усатенко, дівчина колишнього очільника одеського осередку "Правого сектора" та громадського активіста Сергія Стерненка, стверджує, що раніше на її хлопця вже неодноразово нападали погрожували, а одного разу зловмисники силою намагалися увірватися до їхньої квартири. За її словами, правоохоронці після усіх цих інцидентів демонстрували лише бездіяльність.

Раніше 24 Канал повідомляв, що уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти.

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Як розповіла його дівчина Наталя Усатенко у коментарі журналістам після нападу, це вже не перша спроба атаки на активіста. Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі видання "Пушкинская.net".

За її словами, уночі проти 25 грудня на них напали декілька людей, які, як їй здалося, були озброєними.

Хотіла б наголосити на тому. Що це вже третій напад на нас, біля нашого будинку. Після першого та другого Сергій просив і клопотав про надання державної охорони, але, на жаль, співробітники поліції нам цього не забезпечили. В одній із відповідей, вони вказали, що не вбачають такої необхідності. Хоча до цього ми неодноразово запевняли їх, що така необхідність є, оскільки нам, окрім нападів, ще й неодноразово погрожували,

– підкреслила жінка.

За її словами, поліція б нічого не зробила після нападу 1 травня, коли у Стерненка стріляли, якби сам активіст не затримав стрільця.

"Декілька днів була ситуація, коли до нас у квартиру ломилися невідомі. Я викликала поліцію, патрульні приїхали, але у підсумку лише оглянули територію навколо будинку, проте до нас навіть так і не піднялися, аби провести відповідну експертизу". – долала Усатенко.

Коментар Наталії Усатенко після нападу на Сергія Стерненка в Одесі: відео

Нагадаємо, це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "посмста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".



А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка.