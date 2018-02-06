Дівчина стрибнула з моста в Івано-Франківську

Через нерозділене кохання 20-річна дівчина спробувала вчинити самогубство, стрибнувши з моста на залізничні колії. З тяжкими тілесними ушкодженнями її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив спікер патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак, передає "Галицький кореспондент".

"Після стрибка на залізничні колії 20-річна постраждала перебувала у свідомості та мала ознаки алкогольного сп’яніння. Вона назвала своє ім’я, проте документів при собі не мала", – зазначили у поліції.

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Про жахливий інцидент поліції повідомив очевидець. Дівчину госпіталізували в обласну клінічну лікарню – її стан важкий.

За попередньою інформацією, вона спробувала накласти на себе руки через сварку з хлопцем – напередодні скоєного пара відпочивала у нічному клубі.