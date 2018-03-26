Дівчина створює фантастичні "пухнасті" торти: барвисті фото

Дизайнерка та кондитер Алана Джонс-Ман створює смачні кольорів торти, які виглядають як килими.

Ці їстівні шедеври виглядають як інтер'єрні деталі, які наче створили для прикрашення стильних будинків.

Сама ж Алана називає ці десерти "пухнастими" пирогами.

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Зробити таке оздоблення – це справжнє мистецтво

Допис, поширений alana jones-mann (@alanajonesmann) 13 Гру 2017 р. о 5:31 PST