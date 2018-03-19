Дівчина створює сюрреалістичний макіяж: вражаючі фото

Канадська художниця Мімі Чой створює нетипові макіяжі, які більше схожі шедеври сюрреалістичної живопису.

Замість полотна художниця в основному малює на своєму тілі. Мімі наголошує, що для створення фото не використовує редакторів і малює лише косметикою і фарбою.

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Дивіться далі, як дівчина створює макіяжі з елементами оптичної ілюзії.

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 17 Бер 2018 р. о 4:08 PDT

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 12 Бер 2018 р. о 7:09 PDT

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 4 Бер 2018 р. о 4:32 PST

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 1 Лют 2018 р. о 3:52 PST

Допис, поширений ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 29 Гру 2017 р. о 5:22 PST