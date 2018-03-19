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Дівчина створює сюрреалістичний макіяж: вражаючі фото

2109 Читать новость на русском
Мімі Чой
Мімі Чой / Фото з Іnstagram

Канадська художниця Мімі Чой створює нетипові макіяжі, які більше схожі шедеври сюрреалістичної живопису.

Замість полотна художниця в основному малює на своєму тілі. Мімі наголошує, що для створення фото не використовує редакторів і малює лише косметикою і фарбою.

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Дивіться далі, як дівчина створює макіяжі з елементами оптичної ілюзії.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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