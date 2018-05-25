Дівчина відтворює наряди зірок з продуктів: апетитні фото
Блогер Сайн Бенджафорн з Таїланду відтворює костюми зірок та моделей з посуду і продуктів.
Створювати смачні наряди дівчині допомагають мама та тітка. Вони використовують кольорові овочі, фрукти та спеції.
Читайте також: Чоловік робить дивовижні перевтілення у героїв кіно та мультфільмів: фото
"Я люблю поїсти, тому вирішила, що у моїх костюмах має бути присутня їжа. Кожен костюм приносить мені багато веселощів, а в кінці ми з моїми близькими їх з'їдаємо", – розповіла Сайн у коментарі Bored Panda.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі