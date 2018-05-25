Дівчина відтворює наряди зірок з продуктів: апетитні фото

Блогер Сайн Бенджафорн з Таїланду відтворює костюми зірок та моделей з посуду і продуктів.

Створювати смачні наряди дівчині допомагають мама та тітка. Вони використовують кольорові овочі, фрукти та спеції.

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"Я люблю поїсти, тому вирішила, що у моїх костюмах має бути присутня їжа. Кожен костюм приносить мені багато веселощів, а в кінці ми з моїми близькими їх з'їдаємо", – розповіла Сайн у коментарі Bored Panda.

Допис, поширений ทราย เบญจพร Sine Benjaphorn (@framsook_lek_lek) 25 Тра 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений ทราย เบญจพร Sine Benjaphorn (@framsook_lek_lek) 10 Тра 2018 р. о 4:08 PDT