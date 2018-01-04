Дівчина викинулась з багатоповерхівки через знущання хлопця

На Київщині дівчина викинулася з вікна багатоповерхівки через знущання її молодого хлопця. 22-річний молодик принижував і фізично знущався над своєю співмешканкою.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

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Під час однієї із сварок дівчина не витримала і викинулася із вікна 3-го поверху та впала на східці підвального приміщення.

Від отриманих травм вона померла. Одразу ж після трагедії хлопець втік із квартири та намагався зробити собі алібі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Пара проживала разом упродовж 3-х місяців у орендованій квартирі.

Хлопця вже затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.