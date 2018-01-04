Дівчина викинулась з багатоповерхівки через знущання хлопця
17:49, сьогодні 4242 Читать новость на русском
На Київщині дівчина викинулася з вікна багатоповерхівки через знущання її молодого хлопця. 22-річний молодик принижував і фізично знущався над своєю співмешканкою.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.
Читайте також: Молодий футболіст вчинив самогубство у новорічну ніч
Під час однієї із сварок дівчина не витримала і викинулася із вікна 3-го поверху та впала на східці підвального приміщення.
Від отриманих травм вона померла. Одразу ж після трагедії хлопець втік із квартири та намагався зробити собі алібі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Пара проживала разом упродовж 3-х місяців у орендованій квартирі.
Хлопця вже затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
У Києві підлітки отруїлися майонезом5 жовтня 2017 , 18:10
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС30 листопада 2017 , 14:14
12 страв на Різдво 2018: рецепти – що готують на Святвечір31 грудня 2017 , 18:16
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00