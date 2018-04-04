Дівчина витратила шалені гроші, щоб стати схожою на Барбі: вражаючі фото 18+

Архітектор з Польщі Анелла спустила десятки тисяч доларів на пластичні операції, щоб бути схожою на ляльку Барбі.

25-річна дівчина називає себе першою польською Барбі. Її трансформація починалася лише з пластики носа, пише The Sun.

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І вже після першої операції Анелла просто не змогла зупинитися.

"Це сталося спонтанно. У кожного є комплекси – чи такі дрібниці, як волосся або щось ще. Я вирішила, що хочу змінити в собі щось, наприклад ніс. І зробила це. Потім я подумала про груди: "Чому б і ні?" Це стало початком", – поділилася дівчина.

Анелла уже витратила 42 тисячі доларів, збільшила груди та губи і зупинятися не збирається.

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 17 Бер 2018 р. о 6:35 PDT

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 24 Лют 2018 р. о 3:02 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 10 Січ 2018 р. о 10:14 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 29 Гру 2017 р. о 12:00 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 10 Гру 2017 р. о 2:30 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 1 Сер 2017 р. о 10:16 PDT