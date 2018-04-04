Дівчина витратила шалені гроші, щоб стати схожою на Барбі: вражаючі фото 18+
Архітектор з Польщі Анелла спустила десятки тисяч доларів на пластичні операції, щоб бути схожою на ляльку Барбі.
25-річна дівчина називає себе першою польською Барбі. Її трансформація починалася лише з пластики носа, пише The Sun.
Читайте також: Українська модель "Барбі" знялася в американському фільмі жахів: моторошне відео
І вже після першої операції Анелла просто не змогла зупинитися.
"Це сталося спонтанно. У кожного є комплекси – чи такі дрібниці, як волосся або щось ще. Я вирішила, що хочу змінити в собі щось, наприклад ніс. І зробила це. Потім я подумала про груди: "Чому б і ні?" Це стало початком", – поділилася дівчина.
Анелла уже витратила 42 тисячі доларів, збільшила груди та губи і зупинятися не збирається.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі