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      Дівчина з Полтавщини відкрила фітнес-клуб для мусульманок у Криму

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      У Криму жінки, які сповідують іслам, можуть займатися спортом подалі від чоловічих очей. Для них відкрили спеціальний фітнес-зал. Заняття проводить українська мусульманка з Полтавщини.

      Жінок в спортзалі тренує Мер'єм Регіль, яка сама дотримується норм ісламу. У дитинстві займалася художньою гімнастикою, згодом танцями, тепер обожнює стрибки на батуті. Вона власним прикладом бореться з ісламофобією.

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      "Я працюю над тим, аби ламати стереотипи", – сказала Мер'єм Регіль.

      Журналістів дівчина спантеличила новиною – вона не кримська татарка і не належить ні до одного з турських народів, насправді її звати Марія і народилася дівчина на Полтавщині.

      крим
      Мер'єм Регіль

      "Я хохлушка, завжди так говорю. Хто не знає, то думає, що я кримська татарка", – розповіла дівчина.

      У 16 років дівчина прочитала Біблію та Коран. Для себе обрала мусульманство. У 19 років вже дотримувалася релігійних норм і носила хіджаб. Від тоді Марія стала Мер'єм. Мати найважче сприйняла перехід дочки в іслам.

      крим
      Мер'єм Регіль з сім'єю

      Вона була шокована. Казала, як я буду працювати, розвиватись
      – пригадала Мер'єм.

      Дівчина доводить батькам, що іслам її не змінив. Вона така ж ініціативна та цілеспрямована. Без російського громадянства з двома тисячами доларів в гаманці відкрила у Сімферополі салон краси для мусульманок.

      крим
      Мер'єм відкрила у Сімферополі салон краси для мусульманок

      Дівчина не ображається, коли її сприймають як кримську татарку. Вона так співчуває долі народу, що не святкує свій День народження, адже той збігається з датою депортації.

      Мер'єм переїхала до Криму кілька років тому. Воліє залишатися на півострові й надалі, попри його статус та політичну ситуацію.

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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