Дівчина з синдромом Дауна стала переможницею конкурсу краси

19-річна модель Кейт Грант з Північної Ірландії перемогла на міжнародному конкурсі краси Teen Ultimate Beauty of the World. Дівчина увійшла в категорію "ті, кому за 20".

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Модель Кейт Грант прагнула стати професійною моделлю ще у 13 років. Мріями підростаючої доньки поділилась у соцмережі матір дівчинки Дідре і допис про сміливу Кейт поширили тисячі користувачів. Серед них був і режисер-постановник Тейлор-Рей Гамільтон, який і запросив дівчину взяти участь в конкурсі краси.

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Кейт Грант з синдромом Дауна успішно пройшла співбесіду конкурсу та впевнено вийшла на сцену поряд з іншими дівчатами в трьох різних образах: в джинсах та білій футболці, чорно-білій та блискучій сукнях. За підсумками всіх балів, дівчина перемогла і тепер матиме можливість стати суддею наступного року в цьому ж конкурсі.

Загалом, у Teen Ultimate Beauty of the World взяли участь 40 кандидаток, які увійшли в три категорії: діти, підлітки і ті, кому за 20.