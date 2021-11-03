До помешкання сім'ї поліцію викликали працівники соцслужби. Дитину забрали та одразу направили до місцевої лікарні.

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Жінка зловживає алкоголем

Коли працівники ювенальної поліції прибули, вони встановили, що в помешканні взагалі не було їжі. Також там було відсутнє будь-яке палення.

У поліції повідомили, що матір дитини не лише зловживає алкоголем, а й веде аморальний спосіб життя. Дитину направили в лікарню лише для обстеження.

Правоохоронці склали на матір адмінпротокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Вона передбачає штраф від 850 до 1 700 гривень.



Плита та чайник у помешканні сім'ї / Фото Нацполіції

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