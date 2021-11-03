До помешкання сім'ї поліцію викликали працівники соцслужби. Дитину забрали та одразу направили до місцевої лікарні.
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Жінка зловживає алкоголем
Коли працівники ювенальної поліції прибули, вони встановили, що в помешканні взагалі не було їжі. Також там було відсутнє будь-яке палення.
У поліції повідомили, що матір дитини не лише зловживає алкоголем, а й веде аморальний спосіб життя. Дитину направили в лікарню лише для обстеження.
Правоохоронці склали на матір адмінпротокол за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Вона передбачає штраф від 850 до 1 700 гривень.
Плита та чайник у помешканні сім'ї / Фото Нацполіції
Кілька інших горе-матусь
- 31 жовтня львівські поліцейські забрали дитину в жительки Харкова. Жінка протягом 2 тижнів залишала хворого малюка без нагляду в готельному номері. За весь цей час вона жодного разу не виводила дитину на прогулянку.
- 26 жовтня повідомили, що в Харкові забрали дитину в жінки, яка била хлопчика в прямому ефірі інстаграму. Її 4-рінчого сина довелося помістити на певний час до лікарні.
- Вночі 15 жовтня в Житомирі перехожі помітили жінку, яка гуляла, не звертаючи увагу на сильний плач власної дитини. Туди одразу викликали поліцію. Виявилося, що жінка була дуже п'яною, тому дитину в неї одразу забрали.