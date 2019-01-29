Дівчинка шокувала тенісистку, роздавивши павука на корті: відео

Дівчинка, яка подає м'ячі на тенісних змаганнях у Хуахіні, шокувала німкеню Сабіну Лісіцкі під час матчу з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Упродовж другого сету стався кумедний епізод. Лісіцкі помітила, як бігав по корту павук і спробувала акуратно відсунути його ракеткою.

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До німкені тут же підскочила дівчинка-болбой і хвацько розчавила його, чим глибоко вразила тенісистку.

Tough R1 match today vs #1seed Muguruza for @sabinelisicki but she performed well and despite losing 3-6, 4-6 was really competitive #smallmargins so we go on with Sabine to the next tournament #teamlisicki

Also felt her pain when this happened #sabinetriedtosaveitthen? pic.twitter.com/5O0SLv5QYq — SteveSmithSKL (@Homeboy2002) 29 січня 2019 р.

Німкеня була настільки шокована, що програла матч 3:6, 4:6. У другому колі Гарбінє Мугуруса зіграє з німкенею Моною Бартель.

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Козлова виграли матчі першого кола турніру категорії International в Хуахіні (Таїланд).

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