Дівчинка шокувала тенісистку, роздавивши павука на корті: відео
Дівчинка, яка подає м'ячі на тенісних змаганнях у Хуахіні, шокувала німкеню Сабіну Лісіцкі під час матчу з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.
Упродовж другого сету стався кумедний епізод. Лісіцкі помітила, як бігав по корту павук і спробувала акуратно відсунути його ракеткою.
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До німкені тут же підскочила дівчинка-болбой і хвацько розчавила його, чим глибоко вразила тенісистку.
Німкеня була настільки шокована, що програла матч 3:6, 4:6. У другому колі Гарбінє Мугуруса зіграє з німкенею Моною Бартель.
Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Козлова виграли матчі першого кола турніру категорії International в Хуахіні (Таїланд).
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