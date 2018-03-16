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Дівчинку, яку шукали кілька днів, знайшли мертвою

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Дівчинку, яку шукали кілька днів, знайшли мертвою
Дівчинку, яку шукали кілька днів, знайшли мертвою / espreso.tv

У Києві на території будмайданчика знайшли тіло 13 річної дівчинки. Дитину знайшли на території недобудованого будинку у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

Дівчинка пішла з дому 14 березня. З того часу її розшукували батьки та поліція.

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Зараз на місці працюють слідчі, які і будуть встановлювати причини смерті. За неофіційною інформацією, дівчина померла через падіння з висоти.

Дівчинку, яку шукали кілька днів, знайшли мертвою

У Києві знайшли мертвою 13-річну дівчинку

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Жертви Діти
Джерело: 24 Канал
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