Дівчинку, яку шукали кілька днів, знайшли мертвою
У Києві на території будмайданчика знайшли тіло 13 річної дівчинки. Дитину знайшли на території недобудованого будинку у Святошинському районі столиці.
Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".
Дівчинка пішла з дому 14 березня. З того часу її розшукували батьки та поліція.
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Зараз на місці працюють слідчі, які і будуть встановлювати причини смерті. За неофіційною інформацією, дівчина померла через падіння з висоти.
У Києві знайшли мертвою 13-річну дівчинку
Джерело: 24 Канал
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