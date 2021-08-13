Хотіла сфотографуватися: під Харковом 16-річна дівчина вилізла на потяг і її вдарило струмом

13 серпня 2021 , 17:23
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Джерело:

Нацполіція Харківщини

На Харківщині на залізничній станції Куп'янськ – Вузловий 16-річну дівчину вразило струмом. Вона вилізла на товарний потяг, щоб зробити фотографію. Наразі потерпіла перебуває в лікарні.

Неповнолітня зазнала удару електричного струму 13 серпня о 6 ранку. На місці працювала поліція. 

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Вилізла аж на дах

Дівчина вилізла на дах вагона товарного потягу, коли він перебував на станції. Відомо, що вона хотіла сфотографуватися. Проте раптово підлітка вдарило електричним струмом. У результаті її відкинуло на рейки.

Дівчина отримала опіки кінцівок. Її відвезли до міської лікарні Харкова. Медики повідомляють, що стан здоров'я потерпілої – стабільний. 

На місці працювали поліцейську Куп'янського районного відділу у Харківській області. Інформація про нещасний випадок зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Тривають слідчі дії. 

Вразило струмом: останні випадки в Україні

  • У Бердянську під час зливи струмом вдарило 2 чоловіків. Вони помели на місці. Сталось це через обриви електропроводів. У мережі опублікували фото.
  • Під Запоріжжям у Кирилівці від удару струму загинув 22-річний хлопець. Він обслуговував надувний комплекс "Гірка". Поліцейські відкрили кримінальну справу через порушення вимог закону про охорону праці.
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