Хотіла сфотографуватися: під Харковом 16-річна дівчина вилізла на потяг і її вдарило струмом

На Харківщині на залізничній станції Куп'янськ – Вузловий 16-річну дівчину вразило струмом. Вона вилізла на товарний потяг, щоб зробити фотографію. Наразі потерпіла перебуває в лікарні.

Неповнолітня зазнала удару електричного струму 13 серпня о 6 ранку. На місці працювала поліція.

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Вилізла аж на дах

Дівчина вилізла на дах вагона товарного потягу, коли він перебував на станції. Відомо, що вона хотіла сфотографуватися. Проте раптово підлітка вдарило електричним струмом. У результаті її відкинуло на рейки.

Дівчина отримала опіки кінцівок. Її відвезли до міської лікарні Харкова. Медики повідомляють, що стан здоров'я потерпілої – стабільний.

На місці працювали поліцейську Куп'янського районного відділу у Харківській області. Інформація про нещасний випадок зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Тривають слідчі дії.

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