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      Дівчину на надувному матраці на кілометр затягло у море: вражаюче відео порятунку

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      На Херсонщині водні поліцейські врятували дівчину, яку на матраці занесло вглиб моря
      На Херсонщині водні поліцейські врятували дівчину, яку на матраці занесло вглиб моря / скрін із відео

      Інцидент трапився у Генічеському районі на Херсонщині. Там 26-річну відпочивальницю на надувному матраці затягло вглиб моря.

      Жінку віднесло орієнтовно на кілометр від узбережжя Азовського моря. Вона намагалася гребти, кликала на допомогу та майже вибилася із сил, коли до неї добралися водні поліцейські.

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      Її виявили на воді навпроти села Генічеська Гірка. Поліцейські побачили на горизонті надувний матрац, який віднесло хвилями від берега,
      – передають місцеві правоохоронці.

      Поліцейські терміново відправилися в його напрямку та почули крики про допомогу.

      "Жінка вже майже повністю виснажилася. Попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера та повернули на берег. Вона щиро від усієї душі подякувала їм за допомогу", – розповів начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максим Жарков.

      Дівчину на матраці віднесло вглиб моря: відео

      Як уникнути трагедій на воді: поради ДСНС

      • На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі.
      • Варто бути обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти – вони дуже слизькі від водоростей.
      • Не запливайте за буйки! Великою бідою може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях. У таких випадках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.
      • Той, хто добре вміє плавати, повинен допомогти тому, хто не вміє, підтримувати його на плаву. Рятувати треба спочатку одну людину, а потім – іншу, допомогти вплав одночасно кільком людям неможливо.
      • Під час катання дітей необхідна присутність дорослого в кожному човні. Він мусить уміти керувати судном, добре плавати, знати, як надавати невідкладну допомогу постраждалим на воді.
      • Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У більшості випадків тонуть люди, котрі вміють плавати, і самовпевнено запливають далеко від берега. Там вони можуть потрапити у потік холодної води. Тоді починає зводити ноги і хапає корч. У цій ситуації головне – не злякатися. Треба зануритися у воду і сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Надзвичайні ситуації Новини Херсона
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