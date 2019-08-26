Дівчину на надувному матраці на кілометр затягло у море: вражаюче відео порятунку

Інцидент трапився у Генічеському районі на Херсонщині. Там 26-річну відпочивальницю на надувному матраці затягло вглиб моря.

Жінку віднесло орієнтовно на кілометр від узбережжя Азовського моря. Вона намагалася гребти, кликала на допомогу та майже вибилася із сил, коли до неї добралися водні поліцейські.

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Її виявили на воді навпроти села Генічеська Гірка. Поліцейські побачили на горизонті надувний матрац, який віднесло хвилями від берега,

– передають місцеві правоохоронці.

Поліцейські терміново відправилися в його напрямку та почули крики про допомогу.

"Жінка вже майже повністю виснажилася. Попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера та повернули на берег. Вона щиро від усієї душі подякувала їм за допомогу", – розповів начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максим Жарков.

Дівчину на матраці віднесло вглиб моря: відео

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