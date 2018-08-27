Дівчину позбавили можливості стажуватися в NASA через лайку

Зрадівши від того, що її прийняли на стажування у NASA дівчина з лайкою оголосила це у своєму Twitter. Коли інший користувач зробив їй зауваження, дівчина облаяла і його, однак чоловік виявився працівником ради по контролю за NASA.

Дівчина під ніком @NaomiH_official поділилася у своєму Твіттері звісткою про те, що тепер вона стажується в NASA, однак зробила вона це в доволі грубій формі розбавивши твіт лайкою.

Користувач на ім'я Гомер Хікам зробив дівчині зауваження попросивши її стежити за тим. що вона говорить. Дівчині це не сподобалося і вона облаяла Хікама в доволі грубій формі.

У наступному коментарі чоловік наголосив, що працює в Національній космічній раді, яка в тому числі займається контролем за NASA. Виявилося, що Гомер Хікам – колишній інженер NASA, який свого часу займався підготовкою американських астронавтів, створенням телескопу Хаббл і проектуванням Міжнародної космічної станції.

A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj — Michelle Catlin (@CatlinNyaa) 21 серпня 2018 р.

Дівчина видалила твіт, а згодом і весь свій обліковий запис, однак, за словами Хікама, її це не врятувало і вона втратила можливість стажуватися в NASA. Хікам наголосив, що він не причетний до такого рішення компанії, але грубі коментарі Наомі цілком могли образити співробітників NASA.