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      Дівчину викрали прямо на вулиці у Харкові: поліція ввела план "Перехоплення"

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      У Харкові двоє невідомих силоміць посади дівчину в авто та повезли у невідомому напрямку (ілюстративне фото)
      У Харкові двоє невідомих силоміць посади дівчину в авто та повезли у невідомому напрямку (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      У Харкові на вулиці Великій Панасівській двоє чоловіків силоміць посадили дівчину в автомобіль ВАЗ-21010 чорного кольору та повезли у невідомому напрямку. Інцидент трапився надвечір 20 жовтня.

      Правоохоронців про подію повідомив свідок. Наразі правоохоронці вживають всі необхідні заходи щодо пошуку та затримання зловмисників, передає пресслужба поліції Харківської області. 

      Зверніть увагу! Під Києвом знайшли тіло молодої мами, яка напередодні загадково зникла: фото

      Крім того, у місті запроваджено план "Перехоплення".

      Інформація про інцидент зареєстровано у Холодногірському відділі поліції.

      До слова, нещодавно у Броварах під Києвом чоловік викрав свою колишню кохану та вивіз у поле "поговорити". Допомагав у цьому зловмиснику його друг.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини Поліція Викрадення
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