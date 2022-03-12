Диверсанти, вбивці та грабіжники: з початку війни поліція Харківщини затримала 34 злочинці

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Щоб полегшити собі роботу, вони засилають диверсантів. Однак їх успішно затримують правоохоронці.

Загалом харківська поліція затримала 12 російських військовослужбовців, 2 посібників ДРГ та 4 підозрюваних в умисному вбивстві. Також 15 зловмисникам повідомили про підозру в майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

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Поліція затримала 34 зловмисники

У Московському районі Харкова поліцейські затримали чотирьох мародерів.

32 і 34-річні зловмисники проникли до торговельного павільйону по проспекту Тракторобудівників та викрали звідти товар.

Аналогічний злочин скоїли 29-річний чоловік і 25-річна жінка на проспекті Ювілейному.

Окрім цього, 20 і 17-річні юнаки проникли до приміщення перукарні у переході станції метро "Університет". Проте їх зупинили працівники поліції. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за крадіжку. Наразі тривають досудові розслідування.

У поліції зауважили, що військові та правоохоронці пліч-о-пліч протидіють ворогу та захищають український народ. Окупантам їх не зламати, тож Україна обов'язково переможе.

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