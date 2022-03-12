Диверсанти, вбивці та грабіжники: з початку війни поліція Харківщини затримала 34 злочинці
Джерело:Нацполіція України
Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Щоб полегшити собі роботу, вони засилають диверсантів. Однак їх успішно затримують правоохоронці.
Загалом харківська поліція затримала 12 російських військовослужбовців, 2 посібників ДРГ та 4 підозрюваних в умисному вбивстві. Також 15 зловмисникам повідомили про підозру в майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.
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Поліція затримала 34 зловмисники
У Московському районі Харкова поліцейські затримали чотирьох мародерів.
- 32 і 34-річні зловмисники проникли до торговельного павільйону по проспекту Тракторобудівників та викрали звідти товар.
- Аналогічний злочин скоїли 29-річний чоловік і 25-річна жінка на проспекті Ювілейному.
Окрім цього, 20 і 17-річні юнаки проникли до приміщення перукарні у переході станції метро "Університет". Проте їх зупинили працівники поліції. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за крадіжку. Наразі тривають досудові розслідування.
У поліції зауважили, що військові та правоохоронці пліч-о-пліч протидіють ворогу та захищають український народ. Окупантам їх не зламати, тож Україна обов'язково переможе.