Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Подібні диверсії є частиною гібридної війни, яку веде Росія задля дестабілізації країн, які підтримують Україну.

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Російська диверсія з посилками у Європі

Як встановило польське розслідування, у серії вибухів, що сталися влітку 2024 року на складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі та організованих, ймовірно, ГРУ, використовувалися масажні подушки, упаковані у посилки з косметикою та секс-іграшками Подушки містили саморобні запальні пристрої, виготовлені із суміші хімікатів, у тому числі магнію.

Хімікати були приведені в дію за допомогою попередньо запрограмованих детонаторів, адаптованих із дешевих китайських електронних гаджетів, які зазвичай використовуються для відстеження предметів, як-от загублені ключі. Ефект було підсилено тюбиками, що виглядали як косметика, але насправді містили гель із займистих сполук, зокрема нітрометану,

– стверджує джерело Reuters.

Зазначається, що посилки, які загорілися на складах були підготовкою до майбутньої російської операції, метою якої є підрив аналогічних пакунків у повітрі під час вантажних авіарейсів до США і Канади.

За даними слідства, ключову роль у вибухах відіграв українець Владислав Деркавець, який проживав на півдні Польщі. Він діяв за інструкціями, які отримував від куратора з ГРУ через телеграм.

Чоловік запакував чотири посилки, у кожній з яких була подушка з вибухівкою, кілька тюбиків "косметики" та секс-іграшки. Перш ніж заклеїти коробки, він активував механізм відкладеної детонації. Після цього він передав пакунки іншому фігуранту для відправки.

Вибухи на складах пролунали 19, 20 та 21 липня минулого року у британському Бірмінгемі, німецькому Лейпцигу та недалеко від Варшави у Польщі. Наразі 27-річний українець перебуває під арештом у Польщі.