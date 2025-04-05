Росія використовує посилки з секс-іграшками й "косметикою" для диверсій у Європі, – Reuters
- Росія використовувала посилки з підробленою косметикою, секс-іграшками та масажними подушками для диверсій на кур'єрських складах у Європі, щоб дестабілізувати країни, які підтримують Україну.
- Українець Владислав Деркавець підозрюється у пакуванні вибухових пристроїв у посилки, які згодом вибухнули на складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі у липні 2024 року.
- Вибухові пристрої були виготовлені з хімікатів і активувались за допомогою детонаторів з дешевих китайських електронних гаджетів, а ефект підсилювався гелем із займистих сполук, замаскованим під косметику.
Після початку повномасштабної війни росіяни збільшили кількість диверсій на Заході. Для організації вибухів на кур'єрських складах країн Європи минулого року Москва використала підроблену косметику, масажні подушки та секс-іграшки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Подібні диверсії є частиною гібридної війни, яку веде Росія задля дестабілізації країн, які підтримують Україну.
Дивіться також "Перемога" Росії, диверсії та обмін полоненими: інтерв'ю з представником ГУР Юсовим
Російська диверсія з посилками у Європі
Як встановило польське розслідування, у серії вибухів, що сталися влітку 2024 року на складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі та організованих, ймовірно, ГРУ, використовувалися масажні подушки, упаковані у посилки з косметикою та секс-іграшками Подушки містили саморобні запальні пристрої, виготовлені із суміші хімікатів, у тому числі магнію.
Хімікати були приведені в дію за допомогою попередньо запрограмованих детонаторів, адаптованих із дешевих китайських електронних гаджетів, які зазвичай використовуються для відстеження предметів, як-от загублені ключі. Ефект було підсилено тюбиками, що виглядали як косметика, але насправді містили гель із займистих сполук, зокрема нітрометану,
– стверджує джерело Reuters.
Зазначається, що посилки, які загорілися на складах були підготовкою до майбутньої російської операції, метою якої є підрив аналогічних пакунків у повітрі під час вантажних авіарейсів до США і Канади.
За даними слідства, ключову роль у вибухах відіграв українець Владислав Деркавець, який проживав на півдні Польщі. Він діяв за інструкціями, які отримував від куратора з ГРУ через телеграм.
Чоловік запакував чотири посилки, у кожній з яких була подушка з вибухівкою, кілька тюбиків "косметики" та секс-іграшки. Перш ніж заклеїти коробки, він активував механізм відкладеної детонації. Після цього він передав пакунки іншому фігуранту для відправки.
Вибухи на складах пролунали 19, 20 та 21 липня минулого року у британському Бірмінгемі, німецькому Лейпцигу та недалеко від Варшави у Польщі. Наразі 27-річний українець перебуває під арештом у Польщі.