Дивимося за ним, – Богдан про те, чому зі звільненням Кличка не квапляться

Кабмін ще на початку вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Цим питанням у серпні активно займався Андрій Богдан. Глава Офісу Президента натякав на неефективність Кличка і вимагав погодження на його звільнення ще від уряду Володимира Гройсмана. Тепер, коли всі крапки над і може розставити підпис президента, звільнення Кличка відклали у довгий ящик.

На запитання, чому справа завмерла на місці, очільник Офісу Президента лише віджартовується: каже серед кандидатів на пост глави КМДА – бачить себе. Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

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"Кличка треба звільнити, згідно з Конституцією. Втім, зараз ми дивимося за ним", – жартує Богдан.

Глава ОП додає: Кличко йому завжди подобався, щоправда, лише як спортсмен.

Він нам завжди подобається. Він великий спортсмен, він хороша людина, мабуть. Просто десь він пішов не туди,

– каже він.

Богдан загадково натякає: найменша проблема в епопеї зі зміною глави КМДА – це кандидати, що замінять Кличка. За його словами, такою людиною може бути навіть він сам.

"Останні події показали, що авдиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на декілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав – як перша ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, – я вже її майже вивів. І мені треба зайнятись чимось серйозним. Наприклад, виборами мера. Я шуткую, звичайно… Але чому б і ні?" – знову віджартовується глава ОП.

Що відомо про скандал між Кличком і Офісом Президента?

Ще у липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

Однак вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

Наступного дня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях. Мовляв, він є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.