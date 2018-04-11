Медичні серіали лікарям: Москаль розкритикував ініціативу МОЗ

Міністерство охорони здоров’я радить медикам дивитися медичні серіали, які можуть бути корисним форматом навчання.

Про це губернатор Закарпаття Геннадій Москаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що таку ініціативу МОЗ пояснює тим, що герої медичних серіалів користуються медичною термінологією, а це дозволить швидко орієнтуватися про що йдеться із контексту.

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"А що – класна ідея! Складає хтось іспит із ендокринології й переказує 12-й епізод третього сезону "Доктора Хауса". Після закінчення вузу такий медик пропише хворому від тиску третю серію "Швидкої допомоги". Для підняття життєвого тонусу будуть давати флешку з "Медсестрою Джеккі", а особливо важким хворим скинуть посилання на серіал "Реанімація", – іронічно кепкує Москаль.

Главу Закарпатської області дуже обурила така ініціатива. Та користувач соцмереж Ольга Дігдаловіч у коментарях під дописом пояснила, що МОЗ рекомендує дивитись медичні серіали, щоб майбутні лікарі краще вивчили медичні терміни англійською, а не ставити діагнози по фільмах.

"Це навіть не дно, а дніще, в яке стукають знизу! Шановні прихильники медреформ ім. Супрун, щоб вас при потребі лікували виключно лікарі навчені в результаті перегляду "Доктора Хауса", "Клініки". Будьте здорові!" – так ініціативу прокоментував політик Ігор Мосійчук.