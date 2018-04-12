Дивіться "Вєсті Кремля". "Магучий язик" Росії. З чим асоціюється Falcon
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – з часів СРСР нічого не змінилося – росіяни і далі, крім рідного "магучего язика", нічого не знають. А якщо і знають, то все намагаються перекласти так, як їм треба. Нічого дивно, що для пересічного росіянина слово Falcon швидше асоціюється не з ракетами, а з флаконом.
Коли розгорається конфлікт у Сирії, американський лідер грає м'язами в Twitter. А господар Кремля вже посилено готує збройні сили, щоби дати відсіч заморським імперіалістам. Результат протистояння, схоже, очевидний.
Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!
Джерело: 24 Канал
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