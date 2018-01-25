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Дивіться "Вєсті Кремля". Поцілунки Путіна. Сирна диверсія в Кремлі

20:04, сьогодні 66 Читать новость на русском
Вєсті Кремля
Вєсті Кремля / 24 Канал

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – сучасний російський цар намагається особисто влізти в душу кожному, як не іпотекою, то перевіреними методами Ілліча. Тільки не Леніна, а Брєжнєва. Подарувавши чинному президенту ще один термін, люди завдадуть нищівного удару по імперських амбіціях. Володимир Красне Солнишко от-от переметнеться в інший, ворожий табір, а усе через сир.

Настя Самбурська – одна з найпопулярніших росіянок в Instagram. На неї підписано майже 9 мільйонів людей. А ще вона ведуча, співачка, акторка, тусовщиця. Тепер у списку Самбурської додалось ще кілька іпостасей, зокрема, жертви.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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