Дивіться "Вєсті Кремля". Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – на відсутність свого імені у санкційному списку США Володимир Путін образився, бо залишився без багатих друзів, які збідніли на 400 мільярдів доларів. В Росії є свій Ернест Хемінгуей, який теж любить писати не менше, правда у Twitter. Та й заповідями тезки не керується, бо таке враження, що і пише, і редагує із бокалом у руці.

Інтелігенти – люди, які абсолютно усі життєві пертурбації намагаються вирішити виключно мирним шляхом, а будь-який конфлікт – словами. Для кого насилля – абсолютно неприпустиме, і до цього інтелігент не вдасться ніколи. Але це не про російську інтелігенцію, яку з себе може вивести будь-яка дрібниця, наприклад, "Смерть Сталіна".

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!