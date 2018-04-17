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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дивіться "Вєсті Кремля". Туалети для людей без комплексів. Дуров проти Путіна

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Дивіться "Вєсті Кремля" / 24 Канал

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – у Волгограді місцевий стадіон отримав ще одну родзинку, яка може стати окрасою мундіалю, – громадські вбиральні без перегородок. Російська влада на весь світ показала, як вправно і граційно вона воює з вітряками, точніше – з месенджером Telegram.

Якщо вже повторювати історію холодної війни, то у всьому. Адже тоді йшлося не лише про гонку озброєнь, але й про небувалу конкуренцію в космічній галузі. Проблема лише в тому, що змагання з Ілоном Маском"Роскосмос" беззаперечно програє.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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