Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – у Волгограді місцевий стадіон отримав ще одну родзинку, яка може стати окрасою мундіалю, – громадські вбиральні без перегородок. Російська влада на весь світ показала, як вправно і граційно вона воює з вітряками, точніше – з месенджером Telegram.

Якщо вже повторювати історію холодної війни, то у всьому. Адже тоді йшлося не лише про гонку озброєнь, але й про небувалу конкуренцію в космічній галузі. Проблема лише в тому, що змагання з Ілоном Маском"Роскосмос" беззаперечно програє.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!