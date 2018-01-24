Дивіться "Вєсті Кремля". Вірус Satisfaction. Головна російська "ябеда"

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – минулий, та й і цей тиждень, у Росії пройшов під знаком вульгарних, звичайно, за мірками "скрєпного світу", плясок ульянівських курсанітв. Бацилу "танців під класику хаусу" підхопили студенти-медики, будівельники, МНСники і навіть пенсіонери. Олексій Навальний останньою своєю заявою має усі шанси завоювати звання "ябєди" європейської.

Після того, як громадська рада при Мінкульті, запропонувала відкликати прокатне посвідчення у британської комедії "Смерть Сталіна", за фільм Іаннуччі, схоже, візьметься Генпрокуратура. Бо та сама "рада" звернулась до генпрокурора Чайки із проханням перевірити стрічку на екстремізм. Ну в принципі чим ще займатися генпрокурору, як не оцінювати фільми. В підмогу може одного з кандидатів у президенти, – він сильний в драматургії.

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