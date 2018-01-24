20:21
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
На що
ЦРУ
09:18, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Дивіться "Вєсті Кремля". Вірус Satisfaction. Головна російська "ябеда"

20:05, сьогодні 30 Читать новость на русском
Вєсті Кремля
Вєсті Кремля / 24 Канал

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – минулий, та й і цей тиждень, у Росії пройшов під знаком вульгарних, звичайно, за мірками "скрєпного світу", плясок ульянівських курсанітв. Бацилу "танців під класику хаусу" підхопили студенти-медики, будівельники, МНСники і навіть пенсіонери. Олексій Навальний останньою своєю заявою має усі шанси завоювати звання "ябєди" європейської.

Після того, як громадська рада при Мінкульті, запропонувала відкликати прокатне посвідчення у британської комедії "Смерть Сталіна", за фільм Іаннуччі, схоже, візьметься Генпрокуратура. Бо та сама "рада" звернулась до генпрокурора Чайки із проханням перевірити стрічку на екстремізм. Ну в принципі чим ще займатися генпрокурору, як не оцінювати фільми. В підмогу може одного з кандидатів у президенти, – він сильний в драматургії.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
сьогодні, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
395
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
сьогодні, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 209
Почему политики все реже вспоминают о Крыме
сьогодні, 18:00 Почему политики все реже вспоминают о Крыме
Павло Казарін 303
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
сьогодні, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 367
сьогодні, 15:00 "Путінюгенд": за підтримки очільника Кремля фейковий депутат Держдуми вербує дітей в Україні
Олексій Чибісов 1280
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію
7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ
 26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки
25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?
 13 грудня 2017 , 17:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук