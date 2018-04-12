Дивіться "Вєсті.UA". Бездарність терористів. Мрії українських вигнанців

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – єдине, що терористи під керівництвом Захарченка регулярно ламають українцям, – це мозок. Тож, звідки взялися ці генії залишається загадкою. Представники Рабіновича-Шуфрича сподіваються, що коли їх знову виганятимуть із владних кабінетів, то до Сполучених Штатів Америки.

Дуже скоро у Віталія Кличка виникне реальна проблема – що робити після мерства. бо відверто політик із боксерської легенди такий собі. І тут на допомогу Віталію прийде його брат Володимир.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!