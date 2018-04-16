Дивіться "Вєсті.UA". Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Юлія Тимошенко зареєструвалася у "фейсбуці". Але виявилося, що Цукерберг – то також ворог українців, а тому й закриває рота найбільшій подрузі українського народу. Надіч Савченко вимагала допитати її на детекторі брехні, а тепер всіляко уникає проходження поліграфу.

Півтора роки тому в Україні запрацювала система електронного декларування. Якщо депутат чи чиновник не вчасно вніс свої статки – штраф. А якщо ще й прибрехав у декларації, ризикує сісти на 2 роки. В принципі, багатьом українським політикам боятися нема чого. Вони чесно показують мільйонні заробітки чи дорогі машини дружин і навіть бабусь. Але у Раді придумали, як цей процес спростити ще більше.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!