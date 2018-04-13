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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Дивіться "Вєсті.UA". Невиконані обіцянки Порошенка. "Кінець" війни

92 Читать новость на русском
Вєсті.UA
Вєсті.UA / 24 Канал

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Петро Порошенко наобіцяв українцям стільки, що виконувати доведеться, як мінімум, ще один термін. Але є одна стара заява гаранта, виконання якої перекриє всі проколи. Антитерористична операція на Сході України завершиться у травні. Про це ще тиждень тому заявив Президент. Щоправда, йдеться не про кінець війни, а просто про зміну назви.

Знамениті українські ДРГ чудово працювали ще 70 років тому. У 1944 році зустріч із одною з них коштувала життя радянському генералу Ватутіну. А от із ідолами Ватутіна, яких СРСР понаставляла в різних містах, боротьба йде й до сьогодні.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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