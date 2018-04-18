Дивіться "Вєсті.UA". Порошенко втратив страх. "Опоблок" осатанів

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Президент України Петро Порошенко точно втратив страх, страх перед Майданом. Тому на місця повертають не просто людей епохи Януковича, а найбільш одіозних із них. На Великдень особливо хизувались близькістю до Бога політики: то фото з церков постили, то відеозвернення записували. Але благодать кудись вивітрилась, принаймні, "Опоблок" точно осатанів.

Оселедець – невід'ємний елемент образу козака. А у сотника Майдану Михайла Гаврилюка чуб виконував взагалі особливу функцію. Однак півроку тому цей зв'язок перервався: козак попрощався зі своїм оселедцем. І, схоже, це пішло йому не на користь.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!