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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Дивляться із заздрощами, – журналіст про ставлення Росії до виборів в Україні

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      У Росії дійсно вже кілька тижнів прискіпливо стежать за українською кампанією. Пропагандистьскі ЗМІ у притаманній їм манері поширюють фейки і про перебіг перегонів, і про кандидатів. Та маніпулюють цифрами соцопитувань.

      Детальніше про істерію у північного сусіда 24 Канал розпитав в українського журналіста Романа Цимбалюка, який перебуває у Москві.

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      За словами журналіста, увага до президентських перегонів в Україні дуже висока. З одного боку, вони із заздрощами розмірковують про голосування, бо у Росії може перемогти тільки Володимир Путін та "Єдина Росія". З іншого боку, намагаються скласти враження, що процес нелегітимний.

      Зараз акцент роблять на не допуску російських спостерігачів на вибори Президента України. Їм не подобається, що ухвалили спеціальний закон,
      – заявив український журналіст Роман Цимбалюк.

      "Також акцентують увагу на не відкриття виборчих дільниць на території Російської Федерації. Маніпулюють на тому, що начебто мільйони громадян України, які перебувають на їхній території не зможуть проголосувати за проросійського кандидата", – додав журналіст.

      Проте, як показує статистика, на території країни-агресора голосує менше ніж 1% виборців. У 2010 році був встановлений рекорд голосування у Москві – 5137 осіб. На минулих виборах президента у 2014 році до списку виборців на всіх дільницях в РФ було включено майже 50 тисяч осіб. З них проголосували 1 134 особи – це трохи більше 2% від зареєстрованої кількості виборців.

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      9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні. 28 лютого закон набув чинності.

      Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      Українці, які постійно проживають на території Росії, зможуть проголосувати на президентських виборах 31 березня в посольствах України у Казахстані, Грузії та Фінляндії. За даними МЗС, таких громадян налічується майже 30 тисяч.

      вибори путін росія порошенко
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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