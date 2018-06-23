Дивна ДТП під Києвом: автомобіль компанії Uber на швидкості влетів в будівлю

Під Києвом автомобіль на швидкості влетів в будівлю / Фото із соцмереж

У міжнародному аеропорту Бориспіль, що під Києвом, автомобіль Skoda Fabia компанії Uber протаранив будівлю. Внаслідок ДТП водій у важкому стані був екстрено госпіталізований в обласну лікарню.