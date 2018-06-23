Дивна ДТП під Києвом: автомобіль компанії Uber на швидкості влетів в будівлю
У міжнародному аеропорту Бориспіль, що під Києвом, автомобіль Skoda Fabia компанії Uber протаранив будівлю. Внаслідок ДТП водій у важкому стані був екстрено госпіталізований в обласну лікарню.
Про це на повідомили на сторінці спільноти в Facebook dtp.kiev.ua.
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"Водій невдало зайшов на посадку і протаранив будівлю. Як так вийшло, на дуже широкій дорозі зловити будинок – незрозуміло", – йдеться в повідомленні.
Фото з місця ДТП
Фото з місця ДТП
Джерело: 24 Канал
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