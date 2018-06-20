Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Підбірка цікавих історій з чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

Пожежа? Не вірте очам своїм!

"Пожежі на літаку, яким летіла збірна Саудівської Аравії, не було!" Таку заяву зробила авіакомпанія "Росія" – власник лайнера, що прямував до Ростова-на-Дону і начебто загорівся у повітрі. (Саудівці летіли на матч проти Уругваю, який відбудеться сьогодні, 20 червня – розклад матчів.)

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За версією російської компанії, в один з двигунів літака потрапив птах, але до пожежі це не призвело. "Залізний птах" без проблем приземлився у Ростові. Але деякі учасники перельоту стверджують, що бачили саме полум’я. Та й відео підтверджує їхню версію. Дивіться його тут!

Можливо, зараз росіяни просто не хочуть лякати гостей ЧС-2018, але пізніше правда таки буде обнародувана.

Хто не дивиться – той грає!

Форвард збірної Ісландії Альфред Фіннбогасон знайшов дотепне пояснення щодо кількості телеглядачів, які дивилися матч скандинавів проти Аргентини (1:1). За деякими підрахунками, за поєдинком спостерігали 99,6% телеглядачів – нечувана аудиторія! Що дивилися у цей по ТВ інші ісландці? Фіннбогасон пожартував: "Решта 0,4% були на полі".

Акція #FreeSentsov у центрі Москви



Вболівальники ЧС-2018 на акції підтримки Олега Сенцова

В’язень Кремля – український режисер Олег Сенцов уже більше місяця продовжує голодування, а весь цивілізований світ продовжує вимагати від російського режиму його звільнення. Чергову акції підтримки Сенцова провели актори московського Teaтр.doc – у центрі міста вони сміливо роздавали іноземним вболівальникам листівки (іспанською та англійською мовами) про незаконно ув'язненого українця. Дехто із вболівальників охоче фотографувався з плакатом з написом #FreeSentsov, інші ж казали, що не хочуть змішувати "спорт із політикою". Загалом акція тривала приблизно годину, поки поліція не затримала акторів.

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Футбол вони так і не побачили

Жахлива історія трапилася в квартирі грузинського футболіста Соломона Кверквелії, який виступає за московський "Локомотив". Гравець разом з клубом відправився на тренувальний збір на Кіпр, а на час своєї відсутності дозволив пожити у себе двом знайомим уболівальникам з Грузії, які приїхали на ЧС-2018. Але виявилося, що гості цікавилися не лише футболом. У день приїзду вони вжили наркоти, а вже через добу одного з них знайшла мертвим сусідка Кверквелії по сходовому майданчику. Попередня причина смерті – передозування наркотиками. Його друг зник з місця подій.

Каяття хулігана



Роббі Вільямс показує непристойний жест на церемонії відкриття ЧС-2018

Іноді краще мовчати, ніж говорити. Цю прописну істину не знає скандальний британський співак Роббі Вільямс, який осоромився на церемонії відкриття ЧС-2018, показавши всьому світу в телекамеру непристойний жест. Будь-хто адекватний на його місці намагався б не згадувати ту історію, аби всі її швидше забули. А Роббі навпаки взявся виправдовуватися. Але вийшло це по-дурному.

У таких ситуаціях головне – не спровокувати міжнародний конфлікт. Мені це вдалося, – почав здалеку співак. – Залишалася одна хвилина до початку матчу. Я був під тиском, не знав, чи встигну закінчити виступ. Тож показав, що до початку матчу одна хвилина.

Ага! Показав одну хвилину середнім пальцем. Зворушлива версія!

Втім, Роббі одразу ж зізнався, що часто просто не контролює себе: "Іноді я не можу собі довіряти. Не знаю, що зроблю в наступний момент. Моїм планом було заспівати і не впасти. На 99% я його виконав. Я не можу завжди контролювати емоції. Іноді я що-небудь зроблю, а через п'ять хвилин кажу: "Я що, справді тільки що... Справді... Чи ні?"

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Повний нефарт

В неприємну історію потрапив у Москві і ще один відомий співак – колумбієць Хуан Луїс Лондоньо, який виступає під псевдонімом Maluma. Він був одним з кандидатів на виконання гімну чемпіонату світу-2018 на церемонії відкриття. Але цей шанс дістався іменитішому Роббі Вільямсу. Тоді Maluma прибув до Білокам’яної просто повболівати за гарний футбол і рідну збірну Колумбії. Але візит виявився вкрай невдалим. У співака вкрали коштовності на суму 50 мільйонів рублів. Поліція вже підтвердила цей факт, проте поки не афішує, як це сталося.

Інтимна картина



Ірина Романовська і її портрет Мохамеда Салаха

Найепатажніша художниця Росії Ірина Романовська вирішила додатково попіарися на ЧС-2018 взагалі і на зірці збірної Єгипту Мохамеду Салаху зокрема. Вона оприлюднила фото своєї картина, на якій зображено Салаха. І все б нічого. Але пані Ірина стверджує, що намалювала портрет єгиптянина… грудьми!

Саме так! Гра Салаха вражає і надихає. І я екстравагантним способом вирішила закарбувати портрет футболіста у фіолетових тонах, контур виводила фломастером, а фарбу наносила своїм прекрасним тілом, користуючись трафаретами. Процес роботи інтимний, працюю я на самоті і нікому не показую як, бо вважаю, що було б нескромним виставляти на загальний огляд весь процес створення картини, щось повинно бути за кадром, – сказала Романовська.

Звісно, багато хто не вірить словам художниці. Тим не менше, вже знайшлися колекціонери, які хочуть придбати картину і готові викласти за неї чималі гроші.

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