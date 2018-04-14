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Дивна ранкова ДТП у Києві: потрощили зупинку, дерева, стовпці і залягли в кущах

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ДТП у Києві вранці 14 квітня
ДТП у Києві вранці 14 квітня / Facebook

В ніч на 14 квітня у Києві сталась незвична дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, на щастя, ніхто не постраждав.

Як інформує спільнота "Київ Оперативний", приблизно о 5:30 ранку на перетині вулиць Кирилівської та Вікентія Хвойки авто марки KIA на донецькій реєстрації спричинило ДТП.

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Місцеві розповідають, що чули одразу кілька гучних звуків, схожих на звуки ударів.

На фото видно, що автомобіль буквально на ходу розсипався на запчастини.

Судячи з пошкоджень, він спершу врізався у зупинку громадського транспорту, згодом у кілька дерев і стовпців і зупинитись зміг лише після удару об ще одне дерево.

Коли на місце ДТП прибули патрульні, то виявили неподалік від покинутого автомобіля двох хлопців з ознаками явного алкогольного сп'яніння. В одного з них було сильно закривавлене обличчя.

Молодики розповідали, що це їх побили "гопники", а до аварії і побитої автівки вони жодного стосунку не мають.

Дивіться відео з місця аварії вранці 14 квітня у Києві:

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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