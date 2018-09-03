Дивна розвага: у Туреччині батько прив'язав доньку до багажника автівки та покатав по дорозі

У Туреччині батько прив'язав свою 13-річну доньку мотузками до багажника автомобіля та таким чином проїхався по трасі. Чоловік виправдовується, що донька сама захотіла розважитися у такий спосіб.

Про це інформує Daily Mail.

Читайте також: У Мелітополі дитячий майданчик збудували на цвинтарі: ганебні фото

Зазначається, що чоловік під іменем Ідріс посадив свою доньку на кронштейн для перевезення велосипеда, мотузками міцно прив'язав її до багажника мінібуса та спокійно далі поїхав трасою. За інформацією видання, у такий спосіб чоловік провіз доньку 400 метрів.

Водії із інших автівок були вражені таким перевезення дитини. Вони зняли на відео інцидент та зателефонували до поліції.

Чоловік пояснив, що його донька сама попросила його покататися на багажнику.

До слова, після того, як відео опублікували в мережі, Ідріс став отримувати погрози через жорстоке поводження з дитиною, а ось поліції замість того, щоб покарати батька, довелося забезпечити безпеку всієї його сім'ї.

Батько прив'язав доньку до багажника та так "покатав" її по дорозі: