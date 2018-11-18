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      Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      По вуха у каві: політики вигадали дивний тренд

      Наступного року перед українцями буде складний і відповідальний вибір: ми будемо обирати президента і парламент. Політики вже почали дивувати нас. Як от приміром пити каву на заправці.

      Похизувалися фото із заправки – Юлія Тимошенко, Володимир Гройсман, Марина Порошенко та Анатолій Гриценко. Політологи прогнозують, що кандидати у боротьбі за тепленькі крісла на каві не зупиняться. Згодом пересядуть на велосипеди, підуть на футбольні матчі, у крамниці і аптеки.

      Відео про українських політиків, які "полюбили" пити каву на заправках

      Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих дій 17 листопада загинув український захисник. Ворог вів прицільний вогонь по бійцях ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Водночас українська розвідка сповістила про ліквідацію 2 проросійських бойовиків та поранення ще 5 окупантів.

      Відео про ситуацію на Донбасі

      Акція "ЗупиниЛося": у Києві зі скандалами та бійками наводять лад на дорогах

      Активісти своїми силами наводять порядок на столичних автошляхах. Часом зі скандалами, штовханиною та навіть бійками розчищають дороги та ставлять на місце хамів за кермом. Водії, хитро оминаючи величезні затори, намагаються протиснутися на пішоходну зону, де щодня ходять люди. Проте рух таким водіям перегороджують активісти проекту "ЗупиниЛося". Також борються активісти з неправильним паркуванням.

      Відео з акції "ЗупиниЛося"

      Активісти під будинком Авакова вимагають його відставки

      17 листопада понад сотні активістів зібралися під ймовірним будинком Арсена Авакова з вимогою відправити його у відставку. На паркані вони розвісили плакати, а також поставили імпровізований смітник, що символізує місце, в яке треба покласти усі його реформи. 

      За словами протестувальників, саме через такі гучні акції справи починають просуватися. Адже саме через мітинги активістів і друзів Катерини Гандзюк була створена Тимчасова слідча комісія та заарештовані особи, що причетні до вбивства активістки.

      Відео з мітингів під будинком Арсена Авакова

      Перший сніг у Києві

      14 листопада у Києві на дорогах через сніг утворилися 10-бальні затори. Комунальна техніка хоч і працювала, але зробити пересування містом зручним не змогла. Проте сніг у листопаді – це не тільки сюрпризи для автомобілістів, а і тисячі фото та відео в Instagram та Facebook. Дітям – забава, і молодь також вже запланувала розваги. Здавалося б, звичайні опади у столиці перетворились на новину номер один для комунальників, ЗМІ та користувачів соцмереж.

      Відео про реакцію киян на перший сніг

       

      Теги: Війна на Донбасі Жертви Новини України протести Новини політики Юлія Тимошенко Відео тижня Новини Києва Сніг в Україні Арсен Аваков Анатолій Гриценко Володимир Гройсман Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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