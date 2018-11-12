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      Диво до Різдва: парфум Chanel N°5 вийшов в оновленому вигляді за участю Лілі-Роуз Депп

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      Chanel N°5 з Лілі Роуз-Депп
      Chanel N°5 з Лілі Роуз-Депп / Instagram/ @chanelofficial

      "Червоний – це колір життя, колір крові", – саме так ще за життя казала Коко Шанель. Тому в новій різдвяній колекції 2018-2019 парфум N°5 вийшов у продаж у флаконі нового темно-червоного кольору.

      Фото нової колекції з’явились на офіційній сторінці в Instagram. Обличчям різдвяної кампанії Collection Libre Maximalisme De Chanel стала донька знаменитого актора та знаменита модель Лілі-Роуз Депп.

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      Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

       

      "Безвихідний і ефемерний. Вода і вогонь. #YouKnowMeAndYouDont", – саме так позиціонує бренд Chanel новий вигляд парфумів N°5.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

       

      Перший раз парфум N°5 побачив світ майже 100 років назад. У 1921 році мадемуазель Шанель вибрала цей квітковий аромат серед усіх інших, які запропонував їй Ернест Бо.

      Варто нагадати, що Лілі-Роуз Депп вперше взяла участь у показі Chanel в грудні 2016 року. Після того Лілі-Роуз Депп ще неодноразово працювала з брендом, а вже у вересні 2018 року офіційно стала обличчям beauty-лінійки та знялась у кампанії парфуму Chanel N°5.

      Теги: Мода LifeStyle Chanel
      Джерело: 24 канал
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