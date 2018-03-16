"Диво-жінка" Галь Гадот стала обличчям Reebok

Актриса, зірка фільму "Диво-жінка" Галь Гадот стала обличчям кампанії спортивного бренду Reebok.

Гадот стане обличчям Be More Human – реклами лінії жіночого спортивного одягу для фітнесу.

За словами представників компанії, "невпинний дух і природне лідерство", якими наділена Галь, стануть натхненням і стимулом для мільйонів людей по всьому світу.

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Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 15 Бер 2018 р. о 6:30 PDT

Раніше з Reebok співпрацювали модель Джіджі Хадід, співачка Аріана Гранде і дизайнер Вікторія Бекхем.