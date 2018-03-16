"Диво-жінка" Галь Гадот стала обличчям Reebok
Актриса, зірка фільму "Диво-жінка" Галь Гадот стала обличчям кампанії спортивного бренду Reebok.
Гадот стане обличчям Be More Human – реклами лінії жіночого спортивного одягу для фітнесу.
За словами представників компанії, "невпинний дух і природне лідерство", якими наділена Галь, стануть натхненням і стимулом для мільйонів людей по всьому світу.
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Раніше з Reebok співпрацювали модель Джіджі Хадід, співачка Аріана Гранде і дизайнер Вікторія Бекхем.
Джерело: 24 Канал
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