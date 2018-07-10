"Диво-жінка" відвідала хворих дітей в госпіталі США: зворушливі фото

Ізраїльська актриса Галь Гадот, яка зараз проводить час на знімальному майданчику фільму "Диво-жінка 1984", одягнулась в костюм супергероїні та підтримала хворих дітей в госпіталі Вірджинії.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Голлівудська зірка вирішила відвідати малюків, оскільки наразі перебуває в місті Аннандейл, де проводяться зйомки стрічки. Жінка охоче спілкувалась з малюками та підлітками, фотографувалась з ними і навіть приділила час медичному персоналу.

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Галь Гадот в госпіталі Вірджинії

Такий несподіваний візит кіноактриси неабияк підняв настрій і дух хворих дітей, а одна із лікарок вирішила подякувати Галь Гадот за увагу до госпіталю.

"Люба Галь Гадот! Щиро дякую за відвідування моїх пацієнтів і колег в госпіталі. Наступного разу ви можете узгодити свій візит з моїм розкладом чергувань", – пожартувала дитячий невролог Патті Сео-Майер у Twitter, коли побачила фотографії Гадот зі своїми колегами.

Dear @GalGadot- Thank you SO MUCH for visiting my patients and colleagues at #InovaChildrensHospital! Next time, can you align your visit with my call schedule? Love, #SuperFan pic.twitter.com/kmE7CoFRvE — Patty Seo-Mayer (@PSeoMayer) 7 юли 2018 г.

До слова, прем’єра сиквелу "Диво-жінка 1984" з Галь Гадот у головній ролі запланована на 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, що це не перший досвід кіноакторів, які підтримують важкохворих дітей в лікарнях. Майже рік тому голлівудський актор Джонні Депп зустрівся з онкохворими дітьми в лікарні у м.Ванкувер, Канада, в образі Джека Горобця.