11:44
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

"Диво-жінка" відвідала хворих дітей в госпіталі США: зворушливі фото

320 Читать новость на русском
Галь Гадот в госпіталі Вірджинії
Галь Гадот в госпіталі Вірджинії / Twitter / @Wonder Woman 1984

Ізраїльська актриса Галь Гадот, яка зараз проводить час на знімальному майданчику фільму "Диво-жінка 1984", одягнулась в костюм супергероїні та підтримала хворих дітей в госпіталі Вірджинії.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Голлівудська зірка вирішила відвідати малюків, оскільки наразі перебуває в місті Аннандейл, де проводяться зйомки стрічки. Жінка охоче спілкувалась з малюками та підлітками, фотографувалась з ними і навіть приділила час медичному персоналу.

Читайте також: Чудо-жінка 2: з’явилися перші кадри фільму


Галь Гадот в госпіталі Вірджинії

Такий несподіваний візит кіноактриси неабияк підняв настрій і дух хворих дітей, а одна із лікарок вирішила подякувати Галь Гадот за увагу до госпіталю.

"Люба Галь Гадот! Щиро дякую за відвідування моїх пацієнтів і колег в госпіталі. Наступного разу ви можете узгодити свій візит з моїм розкладом чергувань", – пожартувала дитячий невролог Патті Сео-Майер у Twitter, коли побачила фотографії Гадот зі своїми колегами.

 

До слова, прем’єра сиквелу "Диво-жінка 1984" з Галь Гадот у головній ролі запланована на 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, що це не перший досвід кіноакторів, які підтримують важкохворих дітей в лікарнях. Майже рік тому голлівудський актор Джонні Депп зустрівся з онкохворими дітьми в лікарні у м.Ванкувер, Канада, в образі Джека Горобця.

Теги: LifeStyle Новини США Діти Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4571
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
сьогодні, 11:00 Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Денис Бігус 270
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
735
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах
сьогодні, 10:07 Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах
720
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук