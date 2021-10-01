Дивом вижив: у ДТП під Кривим Рогом мікроавтобус розірвало на шматки – фото наслідків

Поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині сталася моторошна ДТП. Там зіштовхнулися вантажівка MAN з причепом та мікроавтобус Volkswagen Transporter. У результаті аварії травмувався 26-річний водій мікроавтобуса. Від госпіталізації він відмовився.

Аварія трапилась у районі села Вишневе близько 7:30 ранку. Рятувальники від'єднали акумулятори у транспортах, щоб раптом не сталася пожежа.

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Водій відмовився від медичної допомоги

Вантажно-пасажирський мікроавтобус Volkswagen зіштовхнувся з фурою MAN з причепом. Унаслідок аварії постраждав 26-річний водій мікроавтобуса. Рятувальники витягнули чоловіка й викликали на місце швидку. Проте до лікарні він їхати відмовився. Очевидно, чоловік постраждав несильно.

Криворізький журналіст Олег Єрмолинський публікує фото, де видно, що мікроавтобус розірвало на шматки. Водієві дивом вдалося вижити.

За словами кермувальника фури, маршрутка з незрозумілих причин виїхала на зустрічну смугу руху. В результаті потужного удару Volkswagen розвернуло. Всі обставини й причину ДТП встановлює поліція.

Моторошна ДТП біля Кривого Рогу / Фото Олега Єрмолинського та ДСНС