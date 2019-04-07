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      Дивовижна Львівщина, або Нам є чим пишатися: місця, про які треба дізнатися кожному українцю

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      Дивовижна Львівщина від Ukraїner
      Дивовижна Львівщина від Ukraїner / ukrainer.net

      Медіа-проект Ukraіner для прихильників несподіваних географічних відкриттів та мультикультурності дослідив декілька дивовижних місць Львівщини, про досвід яких треба дізнатися кожному українцю. Адже нам є, чим пишатися.

      Байковецька громада: великі підприємства та обсерваторія

      Байковецька громада об'єдналася у жовтні 2015 року. З того часу вона стала прикладом для утворення інших громад. Тут відкрили першу в Україні сільську автоматизовану обсерваторію, що дає учням можливість досліджувати далекі галактики. У громаді інвестують у кінно-спортивний клуб, а також планують розширення великих підприємств, зокрема, із виготовлення електроніки до автомобілів Volkswagen, Audi та Porsche.

      Цікаве про Байковецьку громаду:

      ► Усього до об’єднання входить 7 сільських рад. Станом на березень 2019 року на території Байковецької ОТГ проживають майже 9 тисяч людей.
      ► Центральним у громаді є село Байківці, яке ще до децентралізації було потужним бюджетоутворювальним селом у регіоні. Мешканці довколишніх сіл бачили прикладі і повірили, що позитивні зміни поширяться на всю громаду й вирішили об’єднатися.

      ► Громада посіла 20 місце за рівнем фінансової спроможності серед 227 українських громад.
      ► Власні доходи на одного мешканця у Байковецькій громаді складають 14 230 гривень.
      ► Байковецькій громаді затвердили програму зайнятості, яка має створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу.

      ► Тут створили амбулаторію сімейної медицини, до якої входить 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, де можна отримати консультацію чи направлення до лікарень у Тернополі.
      ► У громаді відкрили поліцейську станцію, яка обслуговує мешканців громади і забезпечує правопорядок

      Байковецька громада

      ► 2006 року іноземні інвестори вирішили побудувати в Байківцях завод-виробник кабельної продукції для автоконцерну Volkswagen. Сьогодні цей завод є одним з найбільших роботодавців і донорів у громаді.
      ► Підприємство "Галіт", що виробляє стоматологічне обладнання, діє в Байківцях із 2000 року. 
      ► В Байківцях працює офіційний представник американської компанії Wood-Mizer — компанія MOST-Україна, що виробляє та обслуговує деревообробні інструменти. 

      ► Розбудова кінно-спортивного клубу починалась як хобі, а тепер його планують перетворити на комерційний проект.
      ► В Лозовій відкрили першу в Україні сільську шкільну обсерваторію з комп’ютерним обладнанням та навчальними практичними матеріалами. Потужність встановленого в обсерваторії телескопа дозволяє спостерігати навіть за найбільш віддаленими галактиками.

      Голова громади Анатолій Кулик каже, що громаді вдалось зібрати хороших спеціалістів, які вміють впроваджувати зміни. Серед них є як люди з досвідом, так і молодь, яка до того часу не працювала в системі.

      Проведення змін не відбувається так: взяти інших людей і вони почнуть робити щось. Треба свій мозок трішки пермішати. Я мав досвід бути в Ізраїлі. Там жив 6 років. Вже там я для себе визначився, що приїду в Україну і буду пробувати стати сільським головою, аби змінити те, що відбувається. Ще тоді не було децентралізації. А коли вона з'явилася в нас на обрії, я взагалі за неї схопився як затаку ідею!.. Ідею побудови країни для моїх онуків,
      – розповів голова Байоквецької громади Анатолій Кулик.

      Відео: Ukraїner про Байковецьку громаду

      "Музей Ідей" у Львові: культура, скло і трапеза

      Музей Ідей у Львові завжди був місцем зародження ініціатив. Саме тут був ініційований фестиваль незалежного кіно КіноЛев, саме тут з’явилася одна із перших майстерень гутного скла в незалежній Україні, а також галерея, трапезна та навіть вигадана республіка. Музей Ідей у 1992 році відкрив львівський художник Олесь Дзиндра, створивши мистецький осередок Львова, що вже понад 25 років займається мистецькими експериментами.

      Цікаве про Музей Ідей у Львові:

      ► Музей Ідей розташований у центрі Львова, у приміщенні колишніх пивниць монастиря бернардинців.
      ► Спершу тут планували створити Музей скла, але через поганий стан підвалів від задуму мали відмовитися,тут усе було по коліно залито водою. 

      ► Зараз у Музеї Ідей відбуваються виставки, проходять концерти, перфоманси, театральні інсталяції та інші мистецькі акції.
      ► У Музеї завжди виставляють і продають гутне скло – у вигляді декору і навіть дуже зручних практичних речей. Засновник Музею Ідей Олесь Дзиндра виготовляє скло вже понад 20 років, хоча за освітою архітектор і художник.

      Мені дуже подобалось, що це зразу реалізовується, бо в кераміці треба ліпити, випалювати, малювати, випалювати, монтувати й це триває. А в них — так пєсня, ну от набрав, получилось, якшо геніальне — ти молодець, і це італійці дуже вправно називають «a la prima» (з першого разу). А та як я холєрік по натурі й мені дуже подобається все, що з першого разу,
      – поділився тонкощами роботи Олесь Дзиндра.

      Що таке гутне скло? Історія виробництва сягає часів Київської Русі. Вже тоді на навеличких підприємствах-гутах робили найбільш функціональні вироби зі скла і прикрашали їх ліпними джгутами, стрічками, нитками. Ще минулого століття Львів був відомий не кавою і шоколадом, а виробництвом гутного скла.

      Музей Ідей

      ► За 27 років існування Музей Ідей організував понад 800 мистецьких виставок та понад три десятки міських та державних мистецьких, екологічних та соціальних проектів. 

      ► Ідеї в музеї можна не лише побачити чи осмислити, але і спробувати на смак, адже тут створена Трапезна Ідей. Відкрити такий заклад вирішили випадково, коли госетй треба було втримати – нагодувавши. Гостям їжа дуже сподобалася і згодом відкрили Трапезну Ідей.
      ► Маленька кухня працює цілодобово і пропонує понад 100 галицьких страв. Серед посуду в Трапезній також є вироби гутного скла, які додають затишку. А меню написане дивакуватою галицькою мовою, яке хочеться розглядати, навіть коли вже принесли замовлення.

      Відео: Ukraїner про Музей Ідей

      ЦЕХ і Щось цікаве: у пошуках львівського скла

      У 2011 році в одному з центральних двориків Львова відкрилася камерна крамниця-галерея, яка об’єднала навколо себе тих, хто цікавиться мистецтвом, а найбільше — поціновувачів скляних виробів. Так команда друзів і експериментаторів відкрила простір "Щось цікаве", на початку 2019 вони переїхали на площу Коліївщини. 

      Про "Щось цікаве" і Ц.Е.Х.:

      ► Тут скло всюди: від оригінальної мозаїки й дзеркал у дворі до авторських прикрас, світильників і картин.

      ► Маючи бажання розширювати територію українського мистецтва, засновники "Щось цікаве" вирішили відкрити простір ЦЕХ на місці покинутої фабрики.

      ► Почалося все з того, що навчаючись в академії, засновниця Роксолана з подругою виготовляла прикраси. У той самий час давній товариш зі шкільних років Роман займався продажами й запропонував Роксолані продавати свої вироби та возити їх на фестивалі. 

      Коли треба було відкривати магазинчик і написати, зробити якусь афішу і поставити на Площу Ринок, ми такі: "Ой, назва ж треба!". І просто в когось випадково випало: "Треба щось цікаве!"... А "Ц.Е.Х." — як "Цікаві Експерименти Художників".
      – розповів Роман про створення назв.

      "Щось цікаве" і Ц.Е.Х.

      ► Мета – українське скло має добрі шанси розвинутися від ремесла до справжнього мистецтва. Вони пропонують містянам відчути цю естетику, спробувавши й собі щось нове у творчості. 

      Тому що скла в Львові мало, але колись з історії саме Львів був дуже потужний у виробництві гутного скла, і в нас є кафедра єдина в Україні художнього скла,
      – пояснила Роксолана.

      5 березня 2019 року співзасновника “Щось цікаве” Романа Мусяли не стало. Попри це, команда продовжує свою роботу.

      Відео: Ukraїner про Музей Ідей

       

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      Автор: Ukrainer
      Теги: Новини України Подорожі Відпочинок Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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