Дивовижні фото Ісландії, які підкорили мережу

Фотограф Бенджамін Хардман був вражений красою природи загадкової Ісландії. Чоловік зробив серію дивовижних знімків за допомогою безпілотника.

Бенджамін Хардман родом з Австралії. Фотограф ніколи не вивчав тонкощі цієї справи, а робить знімки, як йому підказує серце та фантазія. Митець працює ретушером та оператором безпілотника, відтак не зупиняється на створенні казкових відео, а показує красу світу у неймовірних фото з висоти пташиного польоту.

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Фотограф не просто фіксує красу, але й звертає увагу на найменші вигини гір чи вулканічних порід. Бенджаміну Хардману вдалося показати льодові брили та неймовірно красиві кольори весняної природи.

"Гірські стіни. У стані майже постійного руху вода з льодовика проштовхується до долини, щоб просочитись в ці скелясті каньйони під час всієї своєї мандрівки. Від незліченних вивержень вулкану скеля постійно формувалася упродовж мільйонів років. В текстурі та візерунках цих брил ми можемо отримати візуальне уявлення про їхню історію", – описав побачене Бенджамін Хардман.

Наразі майже 500 тисяч користувачів мережі стежать за творчістю фотографа. Люди захоплено дивляться за мандрівками Бенджаміна Хардмана, оцінюючи кожне фото в щонайменше 20 тисяч вподобань.

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 7 Тра 2018 р. о 12:44 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 25 Тра 2018 р. о 10:33 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 23 Тра 2018 р. о 11:56 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 13 Тра 2018 р. о 12:43 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 6 Тра 2018 р. о 1:57 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 2 Тра 2018 р. о 2:14 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 27 Кві 2018 р. о 10:21 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 13 Кві 2018 р. о 11:06 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 23 Лют 2018 р. о 12:22 PST