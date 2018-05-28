Дивовижні фото Ісландії, які підкорили мережу
Фотограф Бенджамін Хардман був вражений красою природи загадкової Ісландії. Чоловік зробив серію дивовижних знімків за допомогою безпілотника.
Бенджамін Хардман родом з Австралії. Фотограф ніколи не вивчав тонкощі цієї справи, а робить знімки, як йому підказує серце та фантазія. Митець працює ретушером та оператором безпілотника, відтак не зупиняється на створенні казкових відео, а показує красу світу у неймовірних фото з висоти пташиного польоту.
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Фотограф не просто фіксує красу, але й звертає увагу на найменші вигини гір чи вулканічних порід. Бенджаміну Хардману вдалося показати льодові брили та неймовірно красиві кольори весняної природи.
"Гірські стіни. У стані майже постійного руху вода з льодовика проштовхується до долини, щоб просочитись в ці скелясті каньйони під час всієї своєї мандрівки. Від незліченних вивержень вулкану скеля постійно формувалася упродовж мільйонів років. В текстурі та візерунках цих брил ми можемо отримати візуальне уявлення про їхню історію", – описав побачене Бенджамін Хардман.
Наразі майже 500 тисяч користувачів мережі стежать за творчістю фотографа. Люди захоплено дивляться за мандрівками Бенджаміна Хардмана, оцінюючи кожне фото в щонайменше 20 тисяч вподобань.