Дивовижні фото Румунії, які надихають на мандрівку

Кожен по-особливому намагається показати країну, в якій йому пощастило побувати. Винятком не став і фотограф Аурел Падурару, який вирушив до Румунії в пошуках легендарного Графа Дракули.

За легендою, вампір Дракула оселився в мальовничому та загадковому регіоні Румунії – Трансільванії або ж Семигороді. Саме туди на пошуки пригод вирушив мандрівний фотограф Аурел Падурару. Дивовижні краєвиди країни настільки вразили митця, що він вирішив створити серію знімків, які надихають.

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"Кожен хоче поїхати до Трансільванії, щоб з'ясувати, звідки походить легенда про Дракулу. Але тому, що вони відволікаються цією бурхливою історією, не бачать справжню красу цієї частини світу", – розповів Аурел Падурару про причину створення серії знімків, передає BоredPanda.

Фотограф був вражений від побуту румун. Митець згадав, що Трансільванія тривалий час була регіоном, який хотіли завоювати імперії. Наразі цей край заворожує мальовничими пейзажами та простим побутом місцевих жителів.

Я спробував сфотографувати деякі дивовижні ракурси, які можна знайти по всій окрузі регіону. Все, щоб ви могли побачити: тут є місця, в яких час наче зупинився,

– додав Аурел Падурару.



Мальовнича Румунія



Загадкова Румунія очима фотографа



Краса Румунії у серії фото

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