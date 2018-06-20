Дивовижні капелюшки на кінних перегонах Royal Ascot: фото

У Британії стартували щорічні кінні перегони в Аскоті, які проходять 5 днів – з 19 по 23 червня.

За традицією, у кожен з п'яти днів дами повинні представити новий капелюшок, і найекстравагантніший з них – у четвер. При цьому діаметр головного убору повинен бути не менше 10 сантиметрів.

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А чоловіки повинні носити класичний костюм, що складається з фрака, жилета, краватки, а також капелюха чи циліндра, знімати які не можна за правилами дрес-коду.

Пропонуємо переглянути найцікавіші капелюшки на Royal Ascot.

Королева Єлизавета ІІ

Герцогиня Сассекська Меган Маркл

Принцеса Беатріс

Герцогиня Корнуольська Камілла