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      Дивовижний Хай-Лайн парк у Нью-Йорку: вражаючі фото алеї на 10-метровій висоті над землею

      Інститут просвіти 20

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку – відома паркова алея завдовжки понад два кілометри, та ще й на висоті десять метрів над землею.

      Цей публічний простір створили замість покинутої залізниці, якою на початку минулого століття транспортували вантажі у найбільший індустріальний район Нью-Йорка.

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      Ландшафтні архітектори та дизайнери поєднали модерний дизайн, грубі індустріальні конструкції з бетону, сталі та деревини із унікальною добіркою рослин.

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку – це паркова алея завдовжки понад два кілометри

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Парк оздоблений унікальною добіркою рослин

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Хай-Лайн парк – одне з найпопулярніших місць для прогулянки у Нью-Йорку

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Пакр розташований на висоті десять метрів над землею

      Хай-Лайн – один із найпопулярніших просторів міста, який до того ж заохочує людей більше пересуватися пішки. Ньюйоркці прогулюються аж чотирма районами Манхеттена. Хай-Лайн парк у Нью-Йорку – один з небагатьох прикладів.

      Чому це важливо

      Нині провідні світові міста дедалі більше уваги приділяють облаштуванню публічних просторів – тобто місць, відкритих і доступних для всіх людей, і водночас – закритих для транспорту.

      Громадські площі, сквери, парки, пляжі, навіть тротуари. Головне – аби людям було тут комфортно зустрічатися, спілкуватися, відпочивати і навіть дискутувати. Урбаністи – одностайні: успішність сучасного міста сьогодні залежить від того, чи воно має достатньо зручних і доступних публічних просторів. 

      Як в Україні?

      Українські міста – не виняток. Адже це не лише комфорт і затишок, а й часто – економічна вигода для міста. Де комфортно людям, комфортно і бізнесу. 

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      Пішохідні зони чи оригінальні сквери приваблюють туристів. У публічних просторах люди затримуються довше, а отже залишають більше грошей у довколишніх магазинах і кав'ярнях. 

      дендропарк
      Дендропарк Олександрія, Біла Церква

      парк культури львів
      Парк культури, Львів

      умань
      Дендропарк Софіївка, Умань

      стрийський парк
      Стрийський парк, Львів

      парк наталка київ
      Парк "Наталка", Київ

      Та не все вимірюється грошима. Коли люди дбають про своє оточення – наприклад, перетворюють пустир на сад – вони розуміють: дбати про своє місто треба не лише комунальним службам, а всім гуртом. 

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      Теги: Новини України Інститут просвіти Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини США Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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