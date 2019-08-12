Дивовижний Хай-Лайн парк у Нью-Йорку: вражаючі фото алеї на 10-метровій висоті над землею

Хай-Лайн парк у Нью-Йорку – відома паркова алея завдовжки понад два кілометри, та ще й на висоті десять метрів над землею.

Цей публічний простір створили замість покинутої залізниці, якою на початку минулого століття транспортували вантажі у найбільший індустріальний район Нью-Йорка.

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Ландшафтні архітектори та дизайнери поєднали модерний дизайн, грубі індустріальні конструкції з бетону, сталі та деревини із унікальною добіркою рослин.



Хай-Лайн парк у Нью-Йорку – це паркова алея завдовжки понад два кілометри



Парк оздоблений унікальною добіркою рослин



Хай-Лайн парк – одне з найпопулярніших місць для прогулянки у Нью-Йорку



Пакр розташований на висоті десять метрів над землею

Хай-Лайн – один із найпопулярніших просторів міста, який до того ж заохочує людей більше пересуватися пішки. Ньюйоркці прогулюються аж чотирма районами Манхеттена. Хай-Лайн парк у Нью-Йорку – один з небагатьох прикладів.

Чому це важливо

Нині провідні світові міста дедалі більше уваги приділяють облаштуванню публічних просторів – тобто місць, відкритих і доступних для всіх людей, і водночас – закритих для транспорту.

Громадські площі, сквери, парки, пляжі, навіть тротуари. Головне – аби людям було тут комфортно зустрічатися, спілкуватися, відпочивати і навіть дискутувати. Урбаністи – одностайні: успішність сучасного міста сьогодні залежить від того, чи воно має достатньо зручних і доступних публічних просторів.

Як в Україні?

Українські міста – не виняток. Адже це не лише комфорт і затишок, а й часто – економічна вигода для міста. Де комфортно людям, комфортно і бізнесу.

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Пішохідні зони чи оригінальні сквери приваблюють туристів. У публічних просторах люди затримуються довше, а отже залишають більше грошей у довколишніх магазинах і кав'ярнях.



Дендропарк Олександрія, Біла Церква



Парк культури, Львів



Дендропарк Софіївка, Умань



Стрийський парк, Львів



Парк "Наталка", Київ

Та не все вимірюється грошима. Коли люди дбають про своє оточення – наприклад, перетворюють пустир на сад – вони розуміють: дбати про своє місто треба не лише комунальним службам, а всім гуртом.