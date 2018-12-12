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      Дивовижний сейв Алісона та "золотий" гол Моури на "Камп Ноу", як це було: фоторепортаж

      134 Читать новость на русском
      6 тур Ліги чемпіонів
      6 тур Ліги чемпіонів / uefa.com

      У вівторок, 11 грудня, визначилися чергові учасники плей-офф Ліги чемпіонів. Доля двох путівок визначалася у трьох поєдинках – "Ліверпуль" – "Наполі", "Барселона" – "Тоттенхем" та "Інтер" – ПСВ.

      Англійський "Ліверпуль" на власному полі переміг італійське "Наполі". "Мерсисайдці" могли не один раз закривати питання щодо переможця матчу, однак своїх моменти марнували Мане, Салах та Фірміно. Таким чином єдиний гол Мохамеда Салаха дозволив англійцям перемогти.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 11 грудня

      Під завісу матчу "Ліверпуль" міг втратити перевагу. Аркадіуш Мілік зі зручного становища не переграв бразильця Алісона, який здійснив дивовижний сейв та забезпечив "Ліверпулю" плей-офф.

      Читайте також: Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів та коли жеребкування

      Справжня драма очікувала на фанатів "Інтера" та "Тоттенхема". Обидві команди претендували на вихід у наступний раунд. Італійцям обов'язково потрібно було перемагати або брати бодай одне очко, якщо "Тоттенхем" програє. Та міланці свій матчі з ПСВ звели тільки до нічиєї.

      У свою чергу "Тоттенхем" під завісу матчу вирвав також нічию в грі з "Барселоною". На початку матчу Усман Дембеле зробив дурнів з оборонців "шпор", зумівши завдяки індивідуальним діям забити прекрасний гол.

      Лондонці довго знаходили в собі сили відповісти. І тільки на 85 хвилині Лукас Моура результативним ударом вирвав для "Тоттенхема" путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

      "Інтер", який на власному стадіоні не зміг переграти аутсайдера групи ПСВ, навесні гратиме в Лізі Європи.

      На гол Лосано міланці змогли відповісти тільки влучним ударом аргентинця Мауро Ікарді.


      Фото: uefa.com та twitter

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      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол ФК Ліверпуль Наполі ФК Барселона Інтер Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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